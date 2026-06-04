"الصحة العالمية"تؤكد إحراز تقدم بمكافحة "إيبولا" في الكونغو

جنيف في 4 يونيو /وام/ أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" أن مكافحة تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية يظهر علامات تقدم، ولكن تظل هناك تحديات كبيرة في مجالات الفحص والترصد وتطوير اللقاحات وبناء ثقة المجتمع.

و نوه جيبريسوس في تصريحات صحفية بجنيف الأربعاء ، بالتزام حكومة الكونغو الديمقراطية بمكافحة الوباء الفتاك، الذي امتد أيضاً إلى أوغندا المجاورة ، مشيرا إلى أن ما شاهده خلال زيارته جمهورية الكونغو الديمقراطية منحه الأمل ، بخصوص نجاح جهود مكافحة الفيروس.

و ذكر انه تم تأكيد 344 حالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك 60 وفاة، وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الحالات المشتبه بها من أكثر من ألف حالة في الأسبوع الماضي إلى 116 حالة مع عمل الفرق على إنهاء فحوص الحالات المتراكمة.

-خلا-