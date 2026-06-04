منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت

جدة في 4 يونيو /وام/ دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الأربعاء ، الهجمات الإيرانية المستمرة ضد مملكة البحرين ودولة الكويت.

وذكرت الأمانة في بيان لها ان هذه الهجمات تعتبر انتهاكا لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت حيث استهدفت مجددا هذه الهجمات بعض المرافق المدنية والحيوية ومن بينها مطار الكويت الدولي مما أدى الى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وأكدت أن هذه الهجمات المستمرة تعد خرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومن شأنها تقويض الجهود الدولية التي تبذل من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت تضامنها التام مع مملكة البحرين و دولة الكويت في كل ما تتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.

-خلا-