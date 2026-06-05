الجامعة العربية تحذر من مُخططات وسياسات الاحتلال التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها

القاهرة في 5 يونيو/وام/ حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من مخططات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي وتهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أنها تعرقل جهود التسوية السلمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقالت الجامعة العربية في بيان لها بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لحرب يونيو 1967 إن الذكرى تأتي هذا العام في ظل استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومواصلة مخططات الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والاعتداءات على الأراضي اللبنانية والسورية.

وأكدت أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وإجراءاتها غير القانونية، وإنهاء الاحتلال والاستيطان.