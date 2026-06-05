"الصحة العالمية": الأغذية الملوثة تودي بحياة 1.5 مليون شخص سنويا

جنيف في 5 يونيو/ وام/ حذّرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد المخاطر الناجمة عن تلوث الأغذية، مؤكدة أن الغذاء غير الآمن يعد من أبرز أسباب الأمراض والوفيات عالميا، خاصة بين الأطفال.

وأوضحت المنظمة أن الأطعمة الملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية الضارة تتسبب في وفاة نحو 1.5 مليون شخص سنويا، إضافة إلى إصابة مئات الملايين بأمراض منقولة عبر الغذاء.

ووفقا لتحليل شمل بيانات 194 دولة خلال الفترة من 2000 إلى 2021، يصاب سنويا نحو 886 مليون شخص بأمراض مرتبطة بالغذاء الملوث، فيما يواجه الأطفال دون سن الخامسة مخاطر الإصابة بمعدل يفوق غيرهم بثلاث مرات.

وأشار التقرير إلى أن إفريقيا وجنوب شرق آسيا تتحملان العبء الأكبر من هذه الأمراض، إذ تسجلان نحو ثلاثة أرباع الإصابات عالميا وما يقارب 60% من إجمالي الوفيات.

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