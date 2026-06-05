الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

عواصم في 5 يونيو/ وام/ تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4462.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، ليتراجع بنحو 1.6% منذ بداية الأسبوع.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.4% إلى 4489 دولار للأوقية.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجعت الفضة بنسبة 0.6% إلى 73.45 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1876.58 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1301.25 دولار للأوقية.