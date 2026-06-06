الاتحادات الرياضية في الإمارات/ استراتيجيات طموحة لتعزيز الإنجازات الدولية (6)

أبوظبي في 6 يونيو /وام/ تواصل الاتحادات الرياضية في دولة الإمارات تنفيذ خططها الاستراتيجية الطموحة الرامية إلى تعزيز حضور الرياضة الإماراتية على الساحتين القارية والدولية، عبر الاستثمار في المواهب الوطنية، ورفع كفاءة المنتخبات، وتطوير برامج الإعداد والتأهيل، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ويعزز مسيرة الإنجازات الرياضية للدولة في مختلف المحافل العالمية.

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة التقارير الأسبوعية التي تنشرها وكالة أنباء الإمارات "وام"، لاستعراض خطط واستراتيجيات الاتحادات الرياضية في مجالات اكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسة، وصناعة الأبطال، وتطبيق معايير الحوكمة الإدارية والجودة التنظيمية بما يدعم تحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرياضة المجتمعية، ينفذ اتحاد الإمارات للرياضة للجميع برامج ومبادرات متنوعة تستهدف ترسيخ ثقافة ممارسة النشاط البدني بين مختلف فئات المجتمع، من خلال بناء الشراكات مع الاتحادات الرياضية والمؤسسات المعنية، وتوسيع نطاق الفعاليات الرياضية في مختلف مناطق الدولة.

ويعمل الاتحاد وفق خطط قصيرة وبعيدة المدى بالتنسيق مع القطاعات الرياضية والأندية التخصصية، لتنظيم الفعاليات والأنشطة في المراكز التجارية والمجمعات الرياضية والصالات المختلفة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

وأكد سعادة سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن الفعاليات المجتمعية والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة تمثلان أولوية استراتيجية في عمل الاتحاد، لافتا إلى أن الاتحاد ينفذ مبادراته مع مجموعة من الشركاء بالتعاون مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات والمجالس الرياضية والأندية التخصصية والجهات المعنية بالأنشطة المجتمعية.

وأوضح أن الاتحاد رصد مؤشرات إيجابية تعكس تزايد الاهتمام بالرياضات المجتمعية، والارتفاع المستمر في معدلات الإقبال على المشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية، وما تحققه من فوائد صحية ونفسية واجتماعية، مؤكداً استمرار العمل على تطوير المبادرات وتنويعها بما يواكب تطلعات أفراد المجتمع والطفرة المتنامية في القطاع الرياضي.

وعلى صعيد الإنجاز التنافسي، يواصل اتحاد الإمارات للجودو تنفيذ محاور استراتيجية تستهدف الارتقاء باللعبة إلى مستويات متقدمة عالمياً، مستنداً إلى خبرة تراكمية عززتها المشاركة في خمس دورات أولمبية، كانت آخرها دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ويركز الاتحاد على تطوير المراحل السنية باعتبارها حجر الأساس لصناعة الأبطال، من خلال بناء قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات، وإتاحة فرص المشاركة في البطولات المحلية والخارجية، بما يسهم في صقل المواهب ورفع مستوياتها الفنية والتنافسية.

ويولي الاتحاد اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من التجارب الرائدة عالمياً، وفي مقدمتها التعاون مع جامعة توكاي اليابانية، التي تعد من أبرز المؤسسات المتخصصة في إعداد أبطال وبطلات الجودو ومن بينهم اللاعبة ميثاء عبدالله النيادي في وزن تحت 57 كيلوجراماً، للاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في اللعبة.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن الحلم الأولمبي يمثل أولوية قصوى في استراتيجية الاتحاد، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق إنجاز نوعي خلال الدورات الأولمبية المقبلة، استناداً إلى الخبرات المتراكمة والعناصر القادرة على المنافسة في أعلى المستويات.

وأضاف أن الاتحاد يواصل العمل على تعزيز الشراكات مع الاتحادات القارية والدولية، والتعاون مع الأندية لاكتشاف المواهب الواعدة وتطوير قدراتها، إلى جانب تنظيم البطولات المحلية للفئات السنية المختلفة، بما يضمن توسيع قاعدة الممارسة وترسيخ حضور اللعبة على مستوى الدولة.

وفي الكرة الطائرة، ينفذ اتحاد الإمارات للعبة برامج ومبادرات نوعية تستهدف الارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، وتعزيز جاهزيتها للمشاركة في البطولات الخارجية وفق أفضل المعايير الفنية، مستفيداً من النجاح الذي حققته مسابقات الموسم الحالي وما أفرزته من مؤشرات إيجابية على صعيد التطور الفني.

ويرتكز الاتحاد في خططه التطويرية على التعاون الوثيق مع الأندية، بوصفها الشريك الرئيس في إعداد اللاعبين وتأهيل الكوادر الفنية، مستفيداً من قاعدة واسعة من العناصر المؤهلة والخبرات المتراكمة التي تمتلكها اللعبة على مستوى الدولة.

وأوضح عوض المنصوري، الأمين العام المساعد للاتحاد، أن الاتحاد يعمل وفق منظومة متكاملة لتطوير اللعبة من خلال تنفيذ خطط حديثة، وتعزيز المشاركة في البطولات الخارجية، وتنظيم الفعاليات المحلية التي تسهم في الارتقاء بمستويات الفرق والمنتخبات الوطنية.

وأشار إلى أن المشاركات الخارجية تحظى بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية الاتحاد، لما توفره من فرص لاكتساب الخبرات ورفع الجاهزية التنافسية، وتعزيز حضور الكرة الطائرة الإماراتية في مختلف الاستحقاقات، بما في ذلك دورة الألعاب الخليجية وبطولات الناشئين والسيدات، بالتوازي مع ترسيخ القواعد الأساسية لانتشار اللعبة على مختلف المستويات.