هبوط "البيتكوين" دون 60 ألف دولار لأول مرة منذ أكتوبر 2024

عواصم في 6 يونيو /وام/ انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار الجمعة، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، متأثرا بانخفاض الإقبال على العملات الرقمية وتراجع المخاطر في الأسواق.

وتراجعت العملة الرقمية بنحو 6% ، لتصل إلى 59770,90 دولار، قبل أن تخفف من خسائرها بشكل طفيف لاحقاً.

وبالمقارنة مع أعلى مستوى قياسي سجلته في خريف العام الماضي، انخفض سعرالعملة الرقمية إلى النصف.

ويرجع الانخفاض الحالي إلى عوامل من بينها عملية بيع مفاجئة قامت بها شركة "ستراتيجي" - إحدى أبرز الشركات المالكة للبيتكوين - ما زعزع ثقة المستثمرين.

-خلا-