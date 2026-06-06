خطة بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة "إيبولا" في أفريقيا

جنيف في 6 يونيبو /وام/ أطلقت منظمة الصحة العالمية ووكالة الصحة العامة التابعة للاتحاد الأفريقي خطة مشتركة بقيمة 518 مليون دولار، الجمعة ، للتعامل مع تفشي "إيبولا" الذي يثير القلق في جمهورية الكونغو الديموقراطية ودول مجاورة.

وأفادت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الخطة ستستمر من يونيو حتى نوفمبر.

وذكرتيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي أن الخطة تركّز على مجالات أساسية: التنسيق الطارئ والمراقبة والاختبارات المخبرية والوقاية من الإصابات والسيطرة والعناية السريرية وانخراط المجتمع.

وأضاف أن الخطة عملية تحدد ما يجب القيام به حاليا معا من أجل السيطرة على التفشي الحالي وتخفيف خطر انتشار الفيروس أكثر.

-خلا-