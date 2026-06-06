الحزب الحاكم يحقق أغلبية بالانتخابات التشريعية والبلدية في غينيا

كوناكري في 6 يونيو /وام/ حقق حزب الرئيس الغيني مامادي دومبويا ، فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية والبلدية ، وفق ما بيّنت نتائج أولية أعلنتها الهيئة العامة للانتخابات.

وفازت حركة "جيل من أجل الحداثة والتنمية" التي تحمل نفس الأحرف الأولى من اسم الرئيس مامادي دومبويا، بالأغلبية الساحقة من مقاعد الجمعية الوطنية المقبلة البالغ عددها 147 مقعدا، بالإضافة إلى مقاعد مجالس البلديات.

ولم تحصد أحزاب المعارضة، مثل "فرونديغ" والكتلة الليبرالية، سوى مقعد واحد لكل منهما في الجمعية الوطنية.

وأعلنت الإدارة العامة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 52,87% في الانتخابات التشريعية و58,51% في الانتخابات البلدية.

وحصدت حركة "جيل من أجل الحداثة والتنمية" الأغلبية المطلقة أو النسبية في معظم المجالس المحلية، سواء في العاصمة كوناكري أو في مدن أخرى.

-خلا-