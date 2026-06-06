تحذير أمريكي من تجاوز إصابات "إيبولا" بوسط أفريقيا 20 ألف حالة

نيويورك في 6 يونيو/وام/ حذر تحليل جديد أجراه مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة من أن تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا قد يرتفع إلى 20 ألف حالة أو أكثر، اعتمادا على مدى سرعة عزل المصابين لإبطاء انتشار المرض.

ونشرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مجموعة من السيناريوهات التي تم إنشاؤها بواسطة نماذج الكمبيوتر ، والتي تتراوح من 10 آلاف حالة إلى أكثر من 20 ألف حالة.

وإذا كان هذه السيناريوهات دقيقة، فإن السيناريو الأسوأ يمكن أن يقترب من أسوأ تفشي لإيبولا في التاريخ، وهو وباء غرب أفريقيا في الفترة بين عامي 2014 و2016، والذي أسفر عن أكثر من 28 ألف حالة إصابة وأكثر من 11 ألف حالة وفاة.

-خلا-