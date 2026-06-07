لاوس توقف البحث عن مفقودين داخل كهف بعد تلاشي الآمال في نجاتهما

فيينتيان في 7 يونيو/ وام/ أوقفت فرق الإنقاذ في لاوس عمليات البحث عن رجلين فُقدا داخل كهف شبه مغمور بالمياه منذ أكثر من أسبوعين، بعد تراجع فرص العثور عليهما على قيد الحياة وتزايد المخاطر الناجمة عن عدم استقرار الموقع.

وكان عدد من السكان المحليين قد حوصروا داخل الكهف في منطقة زايسومبون بوسط لاوس يوم 20 مايو، إثر فيضانات مفاجئة أعاقت خروجهم أثناء البحث عن الذهب وصيد الخفافيش.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ خمسة أشخاص خلال الأيام الماضية، فيما ظل الرجلان الآخران في عداد المفقودين رغم عمليات البحث المكثفة التي شاركت فيها فرق محلية ودولية.

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