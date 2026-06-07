كوسوفو تنظم ثالث انتخابات خلال 16 شهرا

بريشتينا في 7 يونيو /وام/ يتوجه الناخبون في كوسوفو إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في ثالث انتخابات عامة بالبلاد خلال 16 شهرا.

ولا يزال الحزب اليساري "فيتيفيندوسجي" (حركة تقرير المصير)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ألبين كورتي، هو المرشح الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.

وأصبحت هذه الانتخابات المبكرة ضرورية بسبب عدم قدرة البرلمان السابق على انتخاب رئيس جديد للدولة ضمن الإطار الزمني المطلوب، ويرجع ذلك إلى

الفشل في تحقيق النصاب القانوني الذي يشترطه الدستور.

وانتهت فترة ولاية الرئيسة السابقة، فيوسا عثماني، في 4 أبريل الماضي.

وأجري التصويت الأخير في نهاية ديسمبر عندما لم يتمكن كورتي من تشكيل حكومة بسبب ميزان القوى في البرلمان الذي انتخب في فبراير 2025.

ولا يزال انتخاب خلف لعثماني من مهام البرلمان المقبل، وهو ما يتطلب حضور 80 نائبا من أصل 120 نائبا أثناء عملية التصويت.

-خلا-