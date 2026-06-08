الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات طارئة إلى شرق الكونغو لمواجهة "إيبولا"

بروكسل في 8 يونيو /وام/ أرسل الاتحاد الأوروبي إمدادات طارئة عبر جسر جوي إنساني إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، التي يتفشى فيها وباء "إيبولا" ويصعب الوصول إليها.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان الأحد، بأن جسرا جويا إنسانيا أقامه أوصل مئة طن من الإمدادات الإنسانية الطارئة إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، تشمل أدوية وخياما ومعدات وقاية.

ووصلت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حجة لحبيب الأحد إلى مطار بونيا، عاصمة مقاطعة إيتوري والمركز اللوجستي للاستجابة الصحية في المقاطعة. ودعت إلى ضمان وصول آمن وبدون عوائق للعاملين في المجال الإنساني والكوادر الصحية، لكي يتمكنوا من الوصول إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.

-خلا-