الدفاع المدني السوري يستجيب لبلاغين عن سقوط مخلفات حرب بريف دمشق

دمشق في 8 يونيو/وام/ استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مساء يوم الأحد إلى بلاغين عن سقوط مخلفات حرب بسبب الأحداث الإقليمية التي تشهدها المنطقة، في أراض زراعية في كل من نجها وحرجلة بريف دمشق.

و نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الطوارئ توضيحها أن المخلفات أدت لاندلاع حرائق في محاصيل زراعية، عملت الفرق على إخمادها ووضع إشارات تحذيرية وأخذ إحداثيات الموقعين وإبلاغ الفرق المختصة بإزالة مخلفات الحرب للتعامل معهما بأمان.

وحذرت الوزارة المواطنين من الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام قد يسقط نتيجة الأحداث، وعلى عدم لمسه، وترك التعامل معه لفرق الهندسة أو فرق إزالة مخلفات الحرب والإبلاغ فوراً عن أي بقايا أو مخلفات حرب.

-خلا-