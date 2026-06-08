دبي تعزز ريادتها في النقل الصديق لأصحاب الهمم عبر 152 مرفقاً

دبي في 8 يونيو / وام / تمثل إمارة دبي أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية، وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات وتضمن سهولة الوصول والتنقل.

ويجسد هذا النهج التزاما راسخا بتعزيز مبادئ الشمولية وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع باستقلالية وأمان.

وفي هذا الإطار، وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بيئة خدمية شاملة تشمل 152 مبنى ومرفقاً مجهزا بالكامل، فيما استفاد أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم من خدمات النقل العام في الإمارة، في انعكاس مباشر لنجاح الجهود الرامية إلى تعزيز الشمولية وجودة الحياة.

وقال عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، إن جميع مباني ومرافق الهيئة مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم.

وأوضح أن وسائل النقل العام في الإمارة شهدت نمواً ملحوظاً في أعداد ستخدميها من أصحاب الهمم، إذ تجاوز عدد مستخدمي مترو دبي والترام من أصحاب الهمم 110 آلاف راكب، فيما تجاوز عدد مستخدمي الحافلات العامة 49 ألف راكب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف مستخدم لوسائل النقل البحري.

وأضاف أن الهيئة تعتمد في تصميم مشاريعها ومرافقها على معايير شاملة تضمن سهولة الوصول والاستخدام للجميع، إذ يتم دمج احتياجات أصحاب الهمم ضمن خطط النقل المتكاملة وتحديثها بشكل مستمر وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن توفير بيئة تنقل آمنة ومستدامة تلبي متطلبات مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم، ويعزز قدرتهم على التنقل والوصول إلى مختلف الوجهات بسهولة واستقلالية.

وفي إطار تطوير تجربة المتعاملين، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، من أبرزها "الغرفة الحسية" التي توفر بيئة داعمة للأطفال من ذوي التوحد، وتسهم في تقديم تجربة تنقل أكثر راحة وسلاسة، ضمن توجه الهيئة نحو تقديم خدمات مبتكرة تراعي الاحتياجات المتنوعة للمتعاملين وتعزز دمج أصحاب الهمم في المجتمع.

وأكد الجناحي أن الهيئة تعتمد عدداً من أدوات قياس السعادة والرضا للفئات المعنية بأصحاب الهمم، تشمل مؤشرات سعادة المتعاملين والموظفين وذويهم، بما يتيح تقييم مستوى الخدمات المقدمة وتطويرها بصورة مستمرة استناداً إلى احتياجات المستفيدين وملاحظاتهم.

وتوفر الهيئة مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور سالك ورسوم تسجيل وتجديد المركبات ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة "نول"، إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة ثلاث سنوات، وإعفاء بنسبة 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات تاكسي دبي.

وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم، أوضح الجناحي أن الهيئة أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأشار إلى أن الهيئة توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق ART DUBAI "سهيل" والمحادثة الاليه ""محبوب"، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.

وأضاف أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية تشمل لغة "برايل" على الأزرار والإرشادات الصوتية والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.