شركة آبل تعلن عن إصدار جديد من "سيري" مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

كاليفورنيا في 9 يونيو/ وام / أطلقت "⁠آبل" الشركة المتخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية، نسخة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدها الصوتي "سيري" تتضمن تحسين التعرف على الصوت وتطبيقا مستقلا وذلك خلال مؤتمر المطورين العالمي السنوي الذي تعقده أبل بمقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

وتتيح النسخة الجديدة "سيري إيه.آي" ​تزويد المستخدم بمزيد من التفاصيل من الإنترنت عند الرد على أي استفسار والعودة إلى محادثة سابقة مع "سيري" تمكنه من الوصول إلى معلومات مثل عنوان صديق مرسل في رسالة، حتى لو لم يتسن حفظ تلك المعلومات رسميا.

وقالت "آبل" إن برنامج "سيري إيه.آي" سيأتي بتجربة صوتية جديدة تُمكّن المساعد ⁠من التحدث بأسلوب أكثر تعبيرا وتفاعلية مشيرة إلى أن البرنامج الجديد سيكون متاحا أيضا على أجهزة آيباد وتعمل على إتاحة البرنامج على ساعاتها الذكية.

ونوهت الشركة إلى أن "سيري إيه.آي" لن يكون متاحا بصفة مبدئية في الاتحاد الأوروبي على أجهزة آيفون وآيباد، ولن يكون متاحا ⁠في الصين، قبل أن ​تستكمل الشركة إجراءاتها التنظيمية.

وستحفظ الصور وعمليات ⁠البحث التي تُجرى باستخدام "سيري إيه.آي" في تطبيق مستقل جديد متاح على أجهزة آيفون وآيباد وماك، وأن البرنامج سيكون متوافقا مع تقنية الحوسبة السحابية الخاصة بـ"آبل".

وأكدت الشركة أنها ستبدأ بتقديم سيري المطور باللغة الإنجليزية مضيفة أن لغات أخرى ستضاف لاحقا دون أن تُحدد جدولا زمنيا لذلك.