الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهرين وسط تباين المعادن النفيسة

عواصم في 9 يونيو/ وام/ شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعره في التعاملات الفورية 4332.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:22 بتوقيت غرينتش.

وكان المعدن النفيس قد سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4357.10 دولار.

كما انخفضت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 67.71 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1751.39 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1213.89 دولار.

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