11 قتيلاً و44 جريحاً بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

بيروت في 10 يونيو /وام/ قُتل 11 شخصاً وأصيب 44 آخرون في غارتين إسرائيليتين على مدينة صور جنوب لبنان، يوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة إسرائيلية استهدفت حي المساكن في مدينة صور أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 35 آخرين ، وفي قضاء صور، أسفرت غارة أخرى عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن، في وقت سابق، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للهجمات الإسرائيلية على البلاد ارتفعت، منذ 2 مارس الماضي وحتى يوم الثلاثاء، إلى 3666 قتيلاً و11321 جريحاً.

-خلا-