تراجع العجز التجاري الأمريكي إلى 55.9 مليار دولار في أبريل

واشنطن في 10 يونيو /وام/ تراجع عجز تجارة السلع والخدمات في الولايات المتحدة إلى 55.9 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي بانخفاض قدره 0.7 مليار دولار عن شهر مارس السابق الذي بلغ العجز فيه 56.6 مليار دولار .

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في بيان، أصدره الثلاثاء، أن الصادرات في أبريل بلغت 327.1 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار عن صادرات مارس فيما بلغت الواردات في أبريل 383.0 مليار دولار بزيادة قدرها 7.6 مليار دولار عن واردات مارس.

و أوضح المكتب أن الانخفاض في عجز السلع والخدمات خلال أبريل يعكس انخفاضا في عجز السلع بمقدار 2.4 مليار دولار إلى83.7 مليار دولار وانخفاضا في فائض الخدمات بمقدار 1.7 مليار دولار إلى 27.8 مليار دولار.

وحسب هذه الأرقام فإن عجز السلع والخدمات انخفض منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ التقرير بمقدار 213.5 مليار دولار أو ما يعادل 49.1 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2025 فيما زادت الصادرات بمقدار 128.2 مليار دولار أو 11.3 بالمائة على أساس سنوي في حين انخفضت الواردات بمقدار 85.3 مليار دولار أو 5.5 بالمائة على أساس سنوي.

وكشفت البيانات عن أن متوسط الصادرات ارتفع بمقدار 9.1 مليار دولار إلى 319.2 مليار دولار في أبريل فيما ارتفع متوسط الواردات بمقدار 9.7 مليار دولار إلى 375.0 مليار دولار في أبريل.

وعلى أساس سنوي أفاد مكتب التحليل الاقتصادي بأن متوسط عجز السلع والخدمات انخفض بمقدار 47.67 مليار دولار عن الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل 2025 وارتفع متوسط الصادرات بمقدار 34.4 مليار دولار عن أبريل 2025 فيما انخفض متوسط الواردات 13.3 مليار دولار عن أبريل 2025.

-خلا-