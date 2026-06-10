138 مليون طفل حول العالم محرومون من حقوقهم بسبب العمل

جنيف في 10 يونيو /وام/ أكد المدير العام لـمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو أن 138 مليون طفل حول العالم ما زالوا محرومين من حقوقهم الأساسية بسبب انخراطهم في سوق العمل.

وأوضح هونغبو خلال افتتاح فعالية أُقيمت الثلاثاء بمقر المنظمة في جنيف، لإحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف 12 يونيو من كل عام، أن أحدث التقديرات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تشير إلى أن من 138 مليون طفل ما زالوا يعملون، هناك 54 مليون طفل يزاولون أعمالًا خطرة أكثر من نصفهم تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وأكد أن "إطار عمل مراكش" يمثل خريطة طريق عالمية لتعزيز القوانين وآليات تنفيذها، وتوسيع فرص التعليم المجاني عالي الجودة، وتوفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق للبالغين والشباب، إلى جانب معالجة عمل الأطفال في القطاع الزراعي وسلاسل التوريد العالمية، وحماية الأطفال المتأثرين بالأزمات والنزاعات.

-خلا-