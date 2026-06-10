مصرع 14 مسلحاً في عملية أمنية للجيش الباكستاني بإقليم بلوشستان

إسلام آباد في 10 يونيو /وام/ أعلن الجيش الباكستاني ،يوم الثلاثاء ، مقتل جندي و14 مسلحا خلال عملية أمنية في إقليم "بلوشستان" جنوب غرب البلاد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أن معلومات استخباراتية أفادت بوجود مسلحين في منطقة "نال" التابعة لمقاطعة "خضدار" في إقليم "بلوشستان" كانوا يخططون لشن هجمات على مركز شرطة وعدد من المصارف في المنطقة.

وأضاف البيان أن العملية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار أسفرت أيضا عن تدمير أربع مركبات كانت تستخدمها المجموعة المسلحة وتفكيك وتدمير عبوات ناسفة بدائية الصنع.

-خلا-