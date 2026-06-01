"الفجيرة للموارد الطبيعية" تفوز بجائزة رائدات في مجال التعدين ضمن جوائز "إمباكت العالمية"

الفجيرة في 10 يونيو /وام/ فازت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بجائزة رائدات في مجال التعدين، ضمن جوائز "إمباكت العالمية للقيادة النسائية 2026"، وذلك عقب مشاركة إحدى كوادرها الوطنية من الصف القيادي الأول، وهي المهندسة سامية الصريدي، مديرة إدارة الجيولوجيا والتعدين، في الجائزة.

يأتي هذا الفوز ليعكس حضور الكفاءات الإماراتية في المحافل الدولية المتخصصة، ويؤكد المكانة التي وصلت إليها الكوادر الوطنية في قطاع الجيولوجيا والتعدين، بفضل ما تحظى به من دعم وتمكين وتأهيل مستمر.

تُعد جوائز "إمباكت العالمية للقيادة النسائية" من أبرز المنصات العالمية المعنية بتكريم القيادات النسائية المؤثرة؛ إذ تستقطب مشاركات من أكثر من 45 دولة و40 قطاعاً مختلفاً، وتحتفي بالنماذج التي تسهم في إحداث أثر إيجابي وملموس في بيئات العمل والمجتمعات.

وقال سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إن هذا الإنجاز يعكس جهود المؤسسة في تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية.

وأكد التزام المؤسسة بتمكين المرأة في قطاع التعدين وتعزيز حضورها في المواقع القيادية، بما يواكب توجهات الدولة في ترسيخ الريادة والتميز.