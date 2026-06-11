أحمد بن سعود يتفقد سير العمل في منفذ الدارة الحدودي برأس الخيمة

رأس الخيمة في 10 يونيو/وام/ تفقد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، رئيس لجنة أمن وتطوير منافذ إمارة رأس الخيمة، اليوم، سير العمل في منفذ الدارة الحدودي في الإمارة، الذي يربط دولة الإمارات العربية المتحدة بسلطنة عُمان الشقيقة وذلك ضمن مشاريع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

واطلع الشيخ أحمد بن سعود، خلال الزيارة، على سير أعمال إحلال وإنشاء المنفذ، والعمليات الجمركية، والأجهزة الحديثة المستخدمة في تفتيش البضائع ومعاينتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الإجراءات، إلى جانب التدابير المتبعة لتسهيل حركة التجارة والمسافرين القادمين والمغادرين.

وأشاد الشيخ أحمد بن سعود بالمستوى المتقدم الذي بلغته منظومة العمل في منفذ الدارة الحدودي، وجهود جمارك رأس الخيمة في تطوير أنظمة التفتيش والمعاينة والرقابة والتدقيق في المنافذ التابعة لها، بما يعزز كفاءة العمل الجمركي، ويدعم انسيابية حركة المسافرين والبضائع.

وأثنى على جهود الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تطبيق أفضل الممارسات لضمان تسهيل حركة المسافرين والبضائع ، مشيراً إلى أن المنافذ الحدودية تمثل واجهة الدولة والانطباع الأول لدى زوارها، الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير الخدمات، وتوظيف أحدث التقنيات لتسهيل إجراءات القادمين والمغادرين، وإنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة.

ووجّه الشيخ أحمد بن سعود العاملين في المنفذ بمواصلة تطوير الأداء، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات، والاستمرار في أداء مهامهم وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، بما يعزز أمن المجتمع، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

رافق الشيخ أحمد بن سعود خلال الزيارة سعادة الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، نائب رئيس لجنة أمن وتطوير منافذ إمارة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.