"اتحاد السلة" والأولمبياد الخاص يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشاركة أصحاب الهمم

أبوظبي في 10 يونيو /وام/ وقع اتحاد الإمارات لكرة السلة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي تمتد حتى عام 2028، بهدف تطوير رياضة كرة السلة لأصحاب الهمم وتعزيز فرص مشاركتهم الرياضية والمجتمعية.

وقع المذكرة سالم المطوع، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، والمهندس شريف الشامسي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم الرياضيين من أصحاب الهمم وتمكينهم من ممارسة الرياضة في بيئة متكاملة.

تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة، وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، إلى جانب تأهيل الكوادر الفنية والإدارية، بما يسهم في بناء منتخبات وطنية قادرة على المنافسة وتعزيز ثقافة الدمج المجتمعي.

وأكد المطوع، أن هذه الشراكة تجسد التزام الاتحاد بدعم أصحاب الهمم وتوفير الفرص التي تمكنهم من تطوير قدراتهم الرياضية وتحقيق الإنجازات وتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في المحافل الرياضية.