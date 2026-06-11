الأمم المتحدة تدين استمرار احتجاز الحوثيين عشرات الموظفين الأمميين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم

نيويورك في 11 يونيو/ وام / أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة استمرار جماعة الحوثيين في اليمن في احتجاز عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان الأربعاء، إن غوتيريش جدد أيضا إدانته للاحتجازات التعسفية التي طالت موظفين أمميين خلال الأعوام 2021 و2023 و2025، مشيراً إلى أن 73 موظفاً من الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي.

وأوضح البيان أن أحد موظفي الأمم المتحدة توفي أثناء احتجازه، فيما لا يزال عدد من المحتجزين معزولين عن العالم الخارجي، من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتتسبب في معاناة كبيرة للأسر المتضررة.

وأكد غوتيريش أن استمرار هذه الاحتجازات حدّ بشكل كبير من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن، مشدداً على أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون العاملون لديها، يتمتعون بالحصانة القانونية فيما يتعلق بالمهام التي يؤدونها بصفتهم الرسمية.

كما شدد على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع جماعة الحوثيين لضمان الإفراج عن المحتجزين وتمكين استئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية في البلاد.

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة ستواصل استخدام جميع السبل المتاحة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المحتجزين، معرباً عن تضامنه الكامل معهم ومع أسرهم، ومجددا التأكيد على أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يتعرضوا للاحتجاز بسبب أدائهم واجباتهم الإنسانية.

وشدد غوتيريش على التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب اليمني ومساندة تطلعاته نحو تحقيق سلام عادل ودائم.