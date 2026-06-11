تذبذب أداء الدولار أمام العملات الرئيسية

عواصم في 11 يونيو / وام / شهد الدولار الأمريكي تذبذبا في أدائه خلال تعاملات اليوم "الخميس" أمام عدد من العملات الرئيسية.

وبلغ اليورو 1.1553 دولار، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوى له في 10 أسابيع والذي سجله الأسبوع الماضي.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.33905 دولار، في حين تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 99.903.

كما بلغ الين الياباني 160.52 مقابل الدولار.

وفي المقابل، استقر الدولار الأسترالي عند 0.7006 دولار أمريكي بعد أن لامس أدنى مستوياته في تسعة أسابيع خلال الجلسة، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5797 دولار.