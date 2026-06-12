كأس العالم .. فوز المكسيك على جنوب افريقيا في المباراة الافتتاحية

مكسيكو سيتي في 12 يونيو/ وام / فاز منتخب المكسيك على نظيره جنوب افريقيا 2-0 الليلة على استاد "أزتيكا" بالعاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي"، خلال المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تستضيفها أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب المكسيك أول ثلاث نقاط له ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبا كوريا الجنوبية والتشيك.

افتتح جوليان كينيونيس التسجيل للمكسيك في الدقيقة التاسعة، مستفيداً من خطأ لمدافع منتخب جنوب افريقيا، فيما أضاف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67 من كرة رأسية.

وخلال المباراة أشهر حكم اللقاء 3 بطاقات حمراء، اثنين للاعبا جنوب أفريقيا سفيفيلو سيثول، وثيمبا زواني، في الدقيقتين 50، و84، وواحدة للاعب المكسيك سيزار مونتيس بالدقيقة 90+2 ، ليصل عدد البطاقات الحمراء في المباريات الافتتاحية للمونديال إلى 7 بطاقات، على مدار تاريخ البطولة.