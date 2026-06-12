الأمراض المعدية تكبد الاقتصاد الروسي 18 مليار دولار

موسكو في 12 يونيو /وام/ أعلنت هيئة الإحصاءات الروسية، الخميس، أن الاقتصاد الروسي سجل خسائر بنحو 18 مليار دولار جراء الأمراض المعدية العام الماضي، بارتفاع قدره 20 بالمئة عن عام 2024.

وقالت هيئة الإحصاءات الفيدرالية الروسية في بيان صحفي إن نحو 30 مرضاً معدياً كبدت الاقتصاد الروسي نحو 18 مليار دولار خلال العام الماضي، ورغم الانخفاض الكمّي في إجمالي عدد الإصابات، فقد سجل تجاوزات حادة للمعدلات التاريخية في عدد من الأمراض، أبرزها عدوى المستدمية النزلية التي فاقت متوسطها السنوي بـ 19.3 ضعفاً، والحصبة الألمانية التي زادت 5.6 أضعاف، والإنفلونزا التي قفزت ستة أضعاف.

-خلا-