مؤشر "نيكي" الياباني يقفز 4%

طوكيو في 12 يونيو /وام/ قفز مؤشر "نيكي" الياباني بأكثر من أربعة بالمئة اليوم إذ اندفع المستثمرون إلى شراء الأسهم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربات ضد إيران و قرب توقيع اتفاق إطاري.
وارتفع نيكي 4.06 بالمئة إلى 66822.56 نقطة . وتقدم المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 2.2 بالمئة إلى 3914.74 نقطة.
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب "نيكي"، وقفز سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 8.8 بالمئة و10.49 بالمئة على الترتيب.
وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات، وعددها 33، في بورصة طوكيو باستثناء أربعة. وانخفض مؤشر قطاع التعدين 1.02 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء.
-خلا-