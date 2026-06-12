مؤشر "نيكي" الياباني يقفز 4%

طوكيو في 12 يونيو /وام/ قفز مؤشر "نيكي" الياباني بأكثر من أربعة بالمئة اليوم إذ اندفع المستثمرون إلى شراء الأسهم ​بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربات ضد إيران و قرب توقيع اتفاق إطاري.

وارتفع نيكي 4.06 بالمئة إلى 66822.56 نقطة . وتقدم المؤشر ‌"توبكس" ⁠الأوسع نطاقا 2.2 بالمئة إلى 3914.74 نقطة.

وقادت أسهم ⁠شركات التكنولوجيا ​مكاسب "نيكي"، وقفز ⁠سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 8.8 بالمئة و10.49 بالمئة على الترتيب.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات، وعددها 33، في بورصة طوكيو باستثناء ​أربعة. وانخفض مؤشر قطاع ⁠التعدين 1.02 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء.

-خلا-