كندا تفرض التعادل على البوسنة والهرسك في " كأس العالم 2026"

تورنتو في 13 يونيو/ وام/ فرض المنتخب الكندي التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 على نظيره منتخب البوسنة والهرسك الليلة بإفتتاح مواجهات المجموعة الثانية على ملعب " بي إم أو فيلد" في مدينة تورنتو الكندية، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وبهذه النتيجة، وضع كل منتخب نقطة واحدة في رصيده بالمجموعة التي تضم أيضاً منتخبي سويسرا وقطر، اللذين يلتقيان السبت الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

تقدم منتخب البوسنة والهرسك مبكراً في الشوط الأول عن طريق بوفو لوكيتش في الدقيقة 21، قبل أن يدرك سايل لارين التعادل للمنتخب الكندي في الدقيقة 79 من الشوط الثاني.