المنتخب الأمريكي يفتتح مشواره في "مونديال 2026" بالفوز على باراغواي

لوس أنجلوس في 13 يونيو/ وام/ افتتح المنتخب الأمريكي مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بالفوز على نظيره منتخب باراغواي، بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب لوس أنجلوس، في افتتاح مواجهات المجموعة الرابعة من المونديال المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الأمريكي أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي أستراليا وتركيا، واللذين يلتقيان غدا الساعة 8 صباحا بتوقيت الإمارات.

افتتح المنتخب الأمريكي التسجيل بهدف عكسي سجله لاعب باراغواي داميان بوباديلا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف فولارين بالوغون الهدف الثاني للولايات المتحدة في الدقيقة 31، ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثالث له ولمنتخب بلاده في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول (45+5).

وقلص ماوريسيو الفارق لمنتخب باراغواي بتسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 73، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني أضاف جيوفاني رينا الهدف الرابع للمنتخب الأمريكي ( 90+8).