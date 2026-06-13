"أنثروبيك" توقف عمل أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي بسبب ضوابط التصدير الجديدة

واشنطن في 13 يونيو /وام/ قالت شركة "أنثروبيك" الأمريكية العملاقة للذكاء الاصطناعي إنها أوقفت عمل أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي المعروفة باسم "فابل 5" و"ميثوس 5" لتتوافق مع توجيهات إدارة الرئيس

دونالد ترامب لمنع استخدامها من قبل الرعايا الأجانب.

وتمثل ضوابط التصدير الخطوة الأكثر أهمية التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة حتى الآن لتقييد الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما.

وأصدرت "أنثروبيك" نموذجها "فابل" على نطاق واسع هذا الأسبوع، وهو يعد نسخة محدودة من نموذجها الأكثر تقدما "ميثوس"، والذي قامت بتقييد الوصول إليه بشدة بسبب مخاوف الأمن السيبراني.

-خلا-