قطر تتعادل إيجابيا مع سويسرا في كأس العالم 2026

كاليفورنيا في 13 يونيو /وام/ اقتنص المنتخب القطري تعادلاً ثميناً بنتيجة 1-1 أمام نظيره السويسري في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما الليلة على ملعب "ليفاي" في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسجل بوعلام خوخي هدف التعادل للمنتخب القطري في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني (90+5)، ليمنح منتخب بلاده نقطة ثمينة أمام المنتخب السويسري الذي تقدم مبكراً عن طريق بريل إمبولو في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، حصد كل منتخب نقطة واحدة في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية، التي تضم أيضاً منتخبي كندا والبوسنة والهرسك، اللذين تعادلا أمس بالنتيجة ذاتها.