أبطال من الإمارات/ قصص نجاح لا تعرف المستحيل (4)

أبوظبي في 14 يونيو /وام/ تقدم الرياضة الإماراتية نماذج ملهمة من الأبطال والبطلات الذين نجحوا في تحقيق إنجازات لافتة على المستويين القاري والعالمي، بفضل الإصرار والعمل المتواصل، في انعكاس واضح لنجاح منظومة اكتشاف المواهب ورعاية الرياضيين في الدولة، وترسيخ مكانة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة التقارير الأسبوعية التي تبثها وكالة أنباء الإمارات "وام" لاستعراض قصص الأبطال الملهمة، التي تحفز زملاءهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة وحصد الميداليات والألقاب.

وفي لعبة الشطرنج، تُعد وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، واحدة من أبرز اللاعبات الإماراتيات، بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات التي توجتها بالفوز بلقب بطولة العالم لفرق الشطرنج السريع في كازاخستان، إلى جانب إحراز ألقاب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبطولات الإمارات، وعدد من الميداليات الخليجية والعربية والآسيوية.

وقالت المعمري إن انطلاقتها في اللعبة جاءت عبر برامج تعريفية نظمها نادي العين للشطرنج داخل المدارس، إذ تم اختيارها مع شقيقيها ضمن الطلبة الموهوبين، فيما كان للدعم الأسري، وخاصة والدتها، دور محوري في مواصلة مسيرتها الرياضية.

وأضافت أن فوزها الأول ببطولة الإمارات شكّل نقطة تحول مهمة في مشوارها، إذ منحها الثقة لخوض المشاركات الخارجية، قبل أن تسجل حضوراً تاريخياً كأول لاعبة إماراتية تشارك في كأس العالم للشطرنج للسيدات عام 2023.

وتطرقت المعمري إلى التحديات التي واجهتها خلال مسيرتها، ومنها التوفيق بين الدراسة والرياضة، خصوصاً خلال فترة دراستها في بريطانيا، لافتةً إلى أن شغفها باللعبة أسهم في التغلب على هذه العقبة والاستمرار في تحقيق النجاح.

وفي ألعاب القوى، فرضت سلمى المري، لاعبة نادي أبوظبي لألعاب القوى ومنتخب الإمارات، حضورها بقوة بعد تسجيل رقم قياسي إماراتي جديد في مسابقة رمي المطرقة بلغ 49.02 متر خلال بطولة دولية أقيمت في سلوفينيا، رغم أن ممارستها لهذه الرياضة لم تتجاوز ستة أشهر.

وقالت المري إن هذا الإنجاز يمثل بداية مرحلة جديدة من الطموحات الرياضية، مؤكدة أن تحطيم الرقم القياسي يعكس ثمار الجهد اليومي والعمل المستمر.

وأوضحت أن الانتقال السريع من مرحلة التعلم إلى المنافسة الدولية تطلب تطويراً مكثفاً للجوانب الفنية والبدنية، بدعم من اتحاد ألعاب القوى ونادي أبوظبي لألعاب القوى، إلى جانب برنامج تدريبي متخصص أسهم في رفع مستواها الفني.

وتملك سلمى سجلاً مميزاً من الإنجازات، بلغ 30 ميدالية حتى الآن، منها 9 ميداليات مع المنتخب الوطني و21 ميدالية مع النادي.

وفي رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، تواصل زمزم الحمادي ترسيخ حضورها كإحدى أبرز المواهب الإماراتية الصاعدة، بعدما أصبحت أول لاعبة إماراتية تمثل الدولة في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وبدأت الحمادي رحلتها الرياضية في سن الثالثة، متأثرة بوالدتها التي مارست رياضتي الجودو والجوجيتسو، فيما كان لمدربها الأول دور بارز في اكتشاف موهبتها وتشجيع أسرتها على دعمها.

وبعد سنوات من التألق في الجوجيتسو، انتقلت إلى الفنون القتالية المختلطة عام 2023، لتتمكن من تحقيق أول إنجاز عالمي لها بإحراز المركز الأول في بطولة العالم التي استضافتها أبوظبي.

وأكدت الحمادي أن استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة والدعم العائلي كانا الركيزة الأساسية لاستمرارها، خاصة مع النجاحات التي حققها شقيقها زايد الحمادي، مشيرة إلى أن تمثيل الإمارات ورفع علم الدولة في المحافل الدولية هما الهدف الأسمى لمسيرتها الرياضية.

وفي رياضة أصحاب الهمم، نجح محمد يوسف في كتابة فصل جديد من الإنجازات الإماراتية، بعدما أحرز أول ميدالية ذهبية للدولة في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم "الجائزة الكبرى - دبي 2026"، إثر فوزه بسباق 100 متر على الكراسي المتحركة لفئة (T34).

وأوضح أن مسيرته بدأت عام 2016 من خلال بطولات فزاع، التي أسهمت في اكتشاف موهبته وصقل قدراته، قبل أن يقوده العمل المتواصل على مدار سبع سنوات إلى منصة التتويج الذهبية، بعد سلسلة من المشاركات والإنجازات الإقليمية والقارية.

وأكد أن فوزه على البطل البارالمبي التونسي وليد كتيلة منح هذا الإنجاز أهمية خاصة، وعزز ثقته بقدرته على المنافسة في أكبر المحافل الدولية، مشيراً إلى أن هدفه المقبل يتمثل في التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028، ومواصلة تحقيق الإنجازات التي ترفع راية الإمارات عالياً في المحافل الرياضية العالمية.