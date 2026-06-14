رئيسا وزراء قطر وباكستان يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الدوحة في 14 يونيو /وام/ بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت ، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية"قنا" أنه تم خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد مع شريف استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

و أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عن ارتياح دولة قطر للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام معبرا عن التطلع لتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا.

وجدد دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

-خلا-