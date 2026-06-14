اتفاقات استثمارية بين بريطانيا واليابان بـ 24 مليار دولار

لندن في 14 يونيو /وام/ تبرم بريطانيا واليابان ،اليوم،شراكات في قطاعي الاستثمار والتكنولوجيا تتجاوز قيمتها 18 مليار جنيه إسترليني (24 مليار دولار) وسط ​توقعات بتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بنظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي ‌.

وتشمل الاتفاقات خططا استثمارية يابانية ‌مدتها خمس ⁠سنوات تزيد قيمتها على ​تسعة مليارات ⁠جنيه إسترليني في مجالي ⁠البنية التحتية والخدمات المالية، إلى جانب ⁠خطط لتوفير ما يصل إلى تسعة مليارات أخرى لمشاريع ⁠طاقة ​الرياح البحرية ⁠في بريطانيا.

كما سيدشن البلدان شراكة تكنولوجية جديدة تغطي مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة الكمية.

-خلا-