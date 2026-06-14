اتفاقات استثمارية بين بريطانيا واليابان بـ 24 مليار دولار

لندن في 14 يونيو /وام/ تبرم بريطانيا واليابان ،اليوم،شراكات في قطاعي الاستثمار والتكنولوجيا تتجاوز قيمتها 18 مليار جنيه إسترليني (24 مليار دولار) وسط توقعات بتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بنظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي .
وتشمل الاتفاقات خططا استثمارية يابانية مدتها خمس سنوات تزيد قيمتها على تسعة مليارات جنيه إسترليني في مجالي البنية التحتية والخدمات المالية، إلى جانب خطط لتوفير ما يصل إلى تسعة مليارات أخرى لمشاريع طاقة الرياح البحرية في بريطانيا.
كما سيدشن البلدان شراكة تكنولوجية جديدة تغطي مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة الكمية.
-خلا-