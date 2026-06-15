التعادل الإيجابي يحسم مواجهة اليابان وهولندا في مونديال 2026

دالاس في 15 يونيو / وام/ حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة منتخبي اليابان وهولندا، التي أقيمت اليوم على ملعب دالاس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح فيرجيل فان دايك التسجيل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 50، ثم أدرك كايتو ناكامورا التعادل لليابان في الدقيقة 57.

وأعاد كريسينسيو سومرفيل التقدم لهولندا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 64، لكن دايتشي كامادا خطف هدف التعادل لليابان في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، حصد كل من المنتخبين نقطة واحدة في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة، التي تضم أيضاً منتخبي السويد وتونس.