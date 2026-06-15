كوت ديفوار تفوز على الإكوادور في مستهل مشوارها بمونديال 2026

فيلادلفيا في 15 يونيو/ وام/ استهل منتخب كوت ديفوار مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بالفوز على نظيره الإكوادوري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة فيلادلفيا الأمريكية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

سجل أماد ديالو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط وضعته في وصافة المجموعة خلف المنتخب الألماني الذي حقق فوزا كبيرا على كوراساو بنتيجة 7-1، فيما بقي رصيد الإكوادور وكوراساو خاليا من النقاط في المركزين الثالث والرابع تواليا.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الألماني في الجولة الثانية يوم 20 يونيو الجاري، فيما يلتقي منتخب الإكوادور مع كوراساو يوم 21 يونيو الجاري.

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