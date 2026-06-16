"الثقافة والعلوم" تطلق الدورة الثالثة من جائزة الشعر العربي

دبي في 15 يونيو/ وام/ أعلنت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، فتح باب التسجيل للدورة الثالثة من جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي التي تحمل هذا العام اسم الشاعر الإماراتي الراحل أحمد بن سلطان بن سليم تقديراً لإسهاماته الأدبية والثقافية واحتفاء باختياره ضمن برنامج اليونسكو للاحتفاءات لعام 2026 بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على وفاته.

وتأتي الدورة تكريماً لمسيرة الشاعر الراحل ودوره البارز في توثيق الموروث الثقافي الإماراتي من خلال أعماله الشعرية والفكرية التي شكلت مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بتاريخ المنطقة كما يعد اختياره ضمن برنامج اليونسكو أحد أبرز أشكال التقدير الدولي لرموز الأدب الإماراتي الذين وثقوا ملامح الحياة والإنسان في النصف الأول من القرن العشرين.

وقال بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، إن الجائزة أطلقت انطلاقاً من الإيمان بقيمة الشعر ودوره في حفظ الهوية الثقافية وترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن الدورتين السابقتين حملتا اسمي الشاعرين سلطان بن علي العويس وحمد خليفة بوشهاب تقديراً لإسهاماتهما في إثراء الحركة الأدبية والثقافية.

وأكد علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة الندوة وأمين عام الجائزة، أن الجائزة شهدت في دوراتها السابقة مشاركة واسعة من مختلف أنحاء الوطن العربي، معرباً عن تطلعه إلى استقطاب أعمال شعرية أكثر تميزاً في الدورة الحالية.

وتعنى الجائزة بالشعر العربي الفصيح بفروعه الثلاثة الشعر العمودي وشعر التفعيلة وقصيدة النثر وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 150 ألف درهم بواقع 50 ألف درهم لكل فرع إضافة إلى ميدالية تحمل اسم الجائزة للفائز في كل فئة فيما يستمر استقبال المشاركات حتى 15 أغسطس 2026 وفق الشروط والمعايير المعتمدة للجائزة.