مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي يسجل أدنى مستوى منذ عام 1983

واشنطن في 16 يونيو /وام/ كشفت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت إلى 340.3 مليون برميل، مسجِّلةً بذلك أدنى مستوى لها منذ عام 1983.

وتراجعت مخزونات احتياطي الطوارئ الحكومي بمقدار 8.9 ملايين برميل، في ما يُعَدُّ ثالث أكبر انخفاض مسجل في تاريخ هذا الاحتياطي.

يأتي هذا التراجع الحاد في ظل تخصيص الإدارة الأمريكية 172 مليون برميل من المخزون لضخها في الأسواق العالمية للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك ضمن خطة أُعلن عنها في مارس 2026.

-خلا-