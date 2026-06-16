وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفياً مع نظيره التركي تطورات المنطقة

الكويت في 16 يونيو /وام/ ‏بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، الاثنين، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان آخر التطورات في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا " أنه تم خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ الصباح مع وزير الخارجية التركي ، استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها لا سيما التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التي تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا.

-خلا-