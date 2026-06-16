3 لاعبين بصدارة ترتيب الهدافين في مونديال 2026

نيويورك في 16 يونيو /وتم/ يتشارك 3 لاعبين في صدارة ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2026 الجارية في أمريكا والمكسيك وكندا.

وبعد مرور خمسة أيام على انطلاق البطولة، تواجد 3 لاعبين في المركز الأول برصيد هدفين، وذلك قبل نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويبرز اسم الألماني كاي هافيرتز، مهاجم أرسنال الإنجليزي، ضمن الهدافين برصيد هدفين، سجلهما في المواجهة الأولى أمام كوراساو بالمجموعة الخامسة بالبطولة، والتي شهدت تحقيق فريقه فوزا كبيرا بنتيجة 1/7 في مستهل مشواره بالبطولة.

فيما تألق فلوريان بالوجان، مهاجم منتخب أمريكا وموناكو الفرنسي، وسجل هدفين في شباك باراجواي، في بداية مشوار الفريق بالبطولة .

كما سجل السويدي ياسين العياري، لاعب برايتون الإنجليزي، هدفين في شباك تونس في المباراة التي انتهت بتحقيق فريقه فوزا كبيرا بنتيجة 1/5 ليتشارك صدارة ترتيب الهدافين.

-خلا-