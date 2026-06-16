الجيش الأميركي يُرجّح مقتل 8 أشخاص بتحطم قاذفة " بي-52" في كاليفورنيا

واشنطن في 16 يونيو /وام/ أعلن الجيش الأميركي أن ثمانية أشخاص كانوا على متن قاذفة من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس " تحطمت ، الاثنين ،في كاليفورنيا بعد وقت قصير من إقلاعها، مضيفا أن كل المؤشرات تفيد بعدم وجود ناجين.

وقالت قاعدة إدواردز الجوية في بيان منفصل إن طائرة من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" تابعة لسلاح الجو الأميركي كانت تقل ثمانية أشخاص خلال مهمة اختبار روتينية، تحطمت ،يوم الاثنين، بعد وقت قصير من إقلاعها، وتفيد المؤشرات الأولية بعدم وجود ناجين.

وأضافت القاعدة ان فرق الإنقاذ تتواجد في الموقع، وتعمل السلطات على تحديد الحصيلة، موضحة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

يذكر ان طائرة "بي-52" هي قاذفة قنابل بعيدة المدى تستخدمها القوات الجوية الأميركية منذ خمسينيات القرن الماضي.

-خلا-