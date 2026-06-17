نخبة نجوم العالم يشاركون في بطولة "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو" باسطنبول 20 و21 يونيو

اسطنبول في 16 يونيو/وام/ يستضيف "مجمع اسطنبول الرياضي" منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو" لموسم 2026-2027، يومي 20 و21 يونيو الجاري برعاية مجموعة "إيدج"، وذلك بمشاركة نخبة نجوم العالم في أولى محطات الموسم الجديد.

أعلنت ذلك رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو( AJP ) في بيان اليوم وأوضحت أن جولة اسطنبول تشهد مشاركة مئات اللاعبين من أكثر من 70 دولة، في ظل الإقبال المتزايد على التسجيل من أجل المشاركة في البطولة التي تواصل ترسيخ مكانتها إحدى أبرز البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو.

تأتي محطة إسطنبول لتعلن عن بداية موسم جديد من سلسلة بطولات "أبوظبي جراند سلام"، بعد موسم استثنائي عززت خلاله البطولة حضورها العالمي ورسخت مكانة أبوظبي مركزاً رائداً لتطوير رياضة الجوجيتسو وصناعة الأبطال، من خلال جولات استقطبت آلاف اللاعبين من مختلف القارات.

وأكد طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أنّ انطلاق الموسم الجديد من إسطنبول يعكس النمو المستمر للبطولة وحجم الثقة التي تحظى بها لدى اللاعبين والأكاديميات حول العالم.

وقال إن بطولة أبوظبي جراند سلام تواصل تعزيز حضورها الدولي عاماً بعد عام منذ انطلاقها في صيف عام 2015، والأرقام التي تسجلها محطة إسطنبول تؤكد المكانة التي وصلت إليها البطولة باعتبارها واحدة من أهم المنصات التنافسية للاعبي الجوجيتسو".

وعبر عن التطلع إلى موسم جديد حافل بالمنافسات القوية والمستويات الفنية المتميزة ومواصلة البناء على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية بما يعزز انتشار رياضة الجوجيتسو في مختلف أنحاء العالم.

ومن المنتظر أن تشهد منافسات اسطنبول مواجهات قوية في مختلف الفئات والأحزمة، مع انطلاق سباق النقاط والتصنيف العالمي السنوي للموسم الجديد، في محطة تمثل بداية رحلة التنافس على ألقاب "أبوظبي جراند سلام" بين أبرز نجوم اللعبة والأكاديميات الدولية.