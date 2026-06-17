الصين تُفعّل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع عقب زلزال تشينغهاي

بكين في 17 يونيو/وام/ قرر"مكتب مراكز الإغاثة من الزلازل" التابع لمجلس الدولة الصيني ووزارة إدارة الطوارئ تفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة ولاية هايشي ذاتية الحكم لقوميتي المغول والتبت بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي البلاد.

ودعت وزارة الطوارىء الصينية في هذا الصدد إلى إرسال فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة، وحثت على بذل جهود شاملة للبحث عن الأشخاص المحاصرين وإنقاذهم، وتسليم إمدادات الإغاثة، وإعادة تسكين السكان المتضررين، ومراقبة الأنشطة الزلزالية عن كثب.

فيما أرسلت قوة الإطفاء والإنقاذ الشاملة الوطنية 320 من رجالها و78 مركبة و10 كلاب لمهمة البحث والإنقاذ إلى الموقع.. في حين تم تخصيص 10 آلاف قطعة من مواد الإغاثة من الكوارث لدعم جهود الاستجابة الطارئة لـ تشينغهاي.