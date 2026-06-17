النرويج تفوز على العراق في "مونديال 2026"

بوسطن في 17 يونيو/ وام/ استهل منتخب النرويج مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بالفوز على نظيره العراقي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة بوسطن، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وافتتح إرلينغ هالاند التسجيل للمنتخب النرويجي في الدقيقة 29، قبل أن يدرك أيمن حسين التعادل للمنتخب العراقي في الدقيقة 39.

ونجح هالاند في إعادة التقدم لمنتخب بلاده بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 43، فيما أضاف كل من ليو أوستيغارد الهدف الثالث في الدقيقة 76، وكريستيان ثورستفيدت الهدف الرابع في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب النرويجي المجموعة التاسعة، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الفرنسي، الذي افتتح مشواره بالفوز على السنغال بنتيجة (3-1).