الصليب الأحمر: تفشي "إيبولا" في شرق الكونغو لم يبلغ ذروته وقد يستمر لعام

كنشاسا في 17 يونيو / وام / قال مسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن تفشي فيروس "إيبولا" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يبلغ بعد ذروته، مرجحا أن يستمر لمدة تصل إلى عام.

وأوضح مدير العمليات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، برونو ميشون، خلال إحاطة صحفية عبر الفيديو من شرق الكونغو، أنه من الصعب تحديد مدى انتشار الوباء بدقة، لكنه أكد أن الوضع لا يزال في مرحلة ما قبل الذروة.

وأضاف ميشون: "نخشى أن يستمر الوضع لمدة عام حتى يتم القضاء على هذا المرض".

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