قتيل وعشرات المصابين جراء زلزال قوي ضرب وسط إندونيسيا

بالو في 17 يونيو/ وام/ لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب العشرات جراء زلزال بلغت قوته 6.7 درجة ضرب جزيرة سولاويسي وسط إندونيسيا، متسببا في أضرار بمنازل ومنشآت وبحالة من الذعر بين السكان.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات، وعلى بعد 43 كيلومترا شرق جنوب شرق مدينة بالو، عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى، ما دفع السكان إلى الفرار نحو المناطق المفتوحة، فيما أخلت عدة مستشفيات مرضاها كإجراء احترازي.

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية ما لا يقل عن 71 هزة ارتدادية، مما زاد من مخاوف السكان الذين ما زالت تلاحقهم ذكريات الزلزال وأمواج التسونامي المدمرة التي ضربت المنطقة عام 2018.

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