منتخب إنجلترا يفوز على نظيره الكرواتي في مستهل مشواره بالمونديال

دالاس في 18 يونيو /وام/ استهل منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بالفوز على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد دالاس ضمن منافسات المجموعة الـ 12 من البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2 حيث تقدم المنتخب الإنجليزي عبر هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 12، قبل أن يدرك مارتن باتورينا التعادل لكرواتيا في الدقيقة 36 ، وعاد كين ليمنح إنجلترا التقدم مجدداً بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 42، لكن بيتار موسى أعاد المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل للكروات في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول (45+5).

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل جود بيلينغهام الهدف الثالث لإنجلترا في الدقيقة 46، قبل أن يؤكد ماركوس راشفورد الفوز بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة حصد منتخب إنجلترا أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليتصدر مؤقتاً ترتيب المجموعة الثانية عشرة التي تضم أيضاً منتخبي غانا وبنما، اللذين يلتقيان لاحقاً.