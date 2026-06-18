منتخب المغرب يقفز للمركز السادس عالميا في تصنيف "فيفا"

الرباط في 18 يونيو/وام/ قفز المنتخب المغربي إلى المركز السادس عالميا في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، محققا أفضل ترتيب في تاريخه، وذلك عقب تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الكونغولي الديمقراطي في مستهل مسيرتهما بكأس العالم 2026.

واستفاد منتخب المغرب من تعثر البرتغال، إذ أدى التعادل إلى خسارة المنتخب البرتغالي أكثر من 12 نقطة في التصنيف، ليتراجع من المركز الخامس إلى السابع عالميا برصيد 09ر1755 نقطة، بينما تقدم المنتخب المغربي إلى المركز السادس برصيد 62ر1755 نقطة، متفوقا بفارق 53ر0 نقطة فقط، في حين صعد المنتخب البرازيلي إلى المركز الخامس.

ويعد هذا الإنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة المغربية، إذ أصبح المغرب أول منتخب عربي يبلغ المركز السادس عالميا في تصنيف فيفا، معززا مكانته كصاحب أفضل تصنيف عربي على الإطلاق.

-خلا-